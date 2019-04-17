ABD'den Venezuela Merkez Bankasına yaptırım kararı

NEW YORK (AA) - ABD yönetimi, Venezuela Merkez Bankası ve bankanın Başkanı Iliana Josefa Ruzza Teran'a yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Venezuela Merkez Bankasına yaptırım uygulamaya karar verdiği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Hazine Bakanlığı, Venezuela Merkez Bankasının, gayrimeşru Maduro rejimine alet olmasını engellemek adına bu bankaya yaptırım kararı aldı. Maduro rejimi, Venezuela'nın mal varlığını yağmalamaya ve hükümet içinde yolsuzluk yapanları zenginleştirmek için hükümet kurumlarını istismar etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlık açıklamasında, Venezuela Merkez Bankası Başkanı Iliana Josefa Ruzza Teran'ın da yaptırımlara dahil edildiği kaydedildi.

- Nikaragua ve Küba'ya da yaptırımlar geldi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Miami'de katıldığı bir törende, Venezuela, Küba ve Nikaragua'ya yönelik yaptırım kararları aldıklarını belirtti.

Söz konusu 3 ülkeyi "sosyalizm yardakçıları" olarak niteleyen Bolton, Venezuela Merkez Bankasına alınan yaptırım kararının yanı sıra Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya "gizli ödenek" olduğunu öne sürdüğü finans hizmetleri firması Bancorp'a da yaptırım kararı aldıklarının altını çizdi.

Donald Trump yönetiminin, ABD'de yaşayanların Küba'daki akrabalarına gönderdikleri paraya limit koyacağını belirten Bolton, her bir kişinin yılın tek çeyreğinde gönderebileceği maksimum tutarın bin dolar olacağını kaydetti.

- ABD'nin Latin Amerika'daki yaptırım üçlüsü

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo'ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'ya ekonomik darbe vuran ABD, en son Venezuela ile bağı bulunduğu gerekçesiyle 4 yabancı gemicilik şirketine yaptırım kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu sabah, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirmişti.

ABD yönetiminin bu kararla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydedilmişti.

Nikaragua'ya yönelik de geçen temmuz ayında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddetten sorumlu tutulan Nikaragua yetkililerinin vizelerinin iptal edileceği duyurulmuştu.



