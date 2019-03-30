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ABD’den Venezuela ile ticarete yapan ülkelere “ikincil yaptırım” tehdidi

ABD, Venezuela ile ticaret yapan ülkelere "ikincil yaptırımlar" konusunda çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

30 Mart 2019 Cumartesi 23:40
ABD’den Venezuela ile ticarete yapan ülkelere “ikincil yaptırım” tehdidi

ABD, Venezuela ile ticaret yapan ülkelere "ikincil yaptırımlar" konusunda çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Nicolas Maduro rejiminin gelirlerini kısmak için Venezuela ile ticaret yapan ülkelere ikincil yaptırımlar getireceklerini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir basın mensubunun Başkan Donald Trump’ın ikincil yaptırımları düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, “Tam olarak bu yönde hareket ediyoruz” cevabını verdi. Bolton, "Yapabileceğimiz bir dizi ek önleme bile bakıyoruz” ifadelerini kullandı.


Dün de ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams, "Türkiye altın işlemleri aracılığıyla Maduro’ya verdiği desteği sürdürürse bunun bazı sonuçları olacak mı? Ne gibi sonuçları olacak?" sorusuna, "Türkiye’deki insanlar Venezuela’nın özgür olacağını anlamalı. Venezuela demokrasi olacak. Venezuelalılar daha sonra kendilerine kim yardım etti, kim yardım etmedi diye soracak” cevabını vermişti.


Öte yandan ABD ve bazı batılı ülkeler, Nicolas Maduro’nun 2018’de kazandığı seçimlerin yasadışı olduğunu savunarak, Ocak ayında kendisini Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido’u tanıma kararı aldı.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 23:40
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