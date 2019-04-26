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ABD'den Venezuela Dışişleri Bakanı'na yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza ile Birinci Özel Yetkili Mahkeme'nin Asliye Hakimi Carol Bealexis Padilla de Arretureta'yı yaptırım listesine aldı- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: - "ABD meşru olmayan Maduro rejiminin Venezuela halkını zenginliklerinden, insanlığından ve demokrasi haklarından mahrum etmesine seyirci kalmayacaktır"

26 Nisan 2019 Cuma 19:07
ABD'den Venezuela Dışişleri Bakanı'na yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Alberto Arreaza ile Birinci Özel Yetkili Mahkeme'nin Birinci Asliye Hakimi Carol Bealexis Padilla de Arretureta'yı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün atılan adımın sonucu olarak, bu şahıslara ait ve bu şahısların doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları kuruluşlara ait ABD'deki veya ABD vatandaşlarının uhdesinde bulunan tüm mal varlığı ve bu varlıklardan doğan menfaatler bloke edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD vatandaşlarının veya ABD yasalarına tabi kuruluşların söz konusu şahıslarla herhangi bir iş yapmalarının yasaklandığı belirtilen açıklamada, ABD yaptırımlarının şu aşamada kalıcı olmadığı ve Venezuela hükümetinin tutumunu olumlu yönde değiştirmesine yönelik olduğu kaydedildi.

- "Seyirci kalmayacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "ABD meşru olmayan Maduro rejiminin Venezuela halkını zenginliklerinden, insanlığından ve demokrasi haklarından mahrum etmesine seyirci kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazine Bakanlığının Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimindeki yetkilileri hedef almaya devam edeceğini kaydeden Mnuchin, "Yönetim, Venezuela halkının ve Venezuela'nın trajik çöküşünün sorumlularından hesap sorma konusunda kararlı olan uluslararası koalisyonun yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Arreaza Ağustos 2017'de Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı; öncesinde Bilimsel ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Hakim Padilla de Arretureta ise Aralık 2017'de Caracas Bölgesi Temyiz Mahkemesi başkanı olmak üzere Birinci Özel Yetkili Mahkeme'nin Birinci Asliye Hakimliğine atanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 19:07
  1. ABD
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