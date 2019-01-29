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ABD'den Venezuela devlet petrol şirketine yaptırım

ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı aldı

29 Ocak 2019 Salı 00:00
ABD'den Venezuela devlet petrol şirketine yaptırım

WASHINGTON (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu yaptırım kararını açıkladı.

Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını ve "geçici devlet başkanı" olarak Juan Guaido'yu tanıdıklarını belirtti.

Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarına vurgu yaparak, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını ifade etti.

Buna göre söz konusu şirket ve onuna bağlantılı tüm varlıklar yaptırım listesine girdi.

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 00:00
  1. ABD
  2. Venezuela
  3. Venezuela Devlet Petrol Şirketi (PDVSA)

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