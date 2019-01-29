ABD'den vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat uyarısı ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve keyfi tutuklama" gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına Venezuela'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, "suç oranının artması ve ABD vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı" gerekçesiyle, Amerikan vatandaşlarından Venezuela'ya seyahat etmemelerini istedi. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'ya yönelik seyahat uyarısının 4'üncü dereceye çıkarıldığı duyuruldu. Venezuela'ya seyahat edecek ABD vatandaşları için yolculuklarını erteleme önerisinde bulunulan açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşlarına herhangi bir sıkıntı durumunda verilebilecek desteğin kısıtlı olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "suç oranının artması ve ABD vatandaşlarının keyfi olarak tutuklandığı" gerekçesiyle, Amerikan vatandaşlarından Venezuela'ya seyahat etmemeleri istendi. Amerikan vatandaşlarının konsolosluk yardımı dahi almalarına izin verilmediği öne sürülen açıklamada, seyahat zorunluluğu durumunda ABD Büyükelçiliğini, gidecekleri yere ilişkin bilgilendirmeleri ve gece dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

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