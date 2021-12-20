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Dünya ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı
Dünya

ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına koronavirüs salgını ve Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 20:56:00 -
ABD'den vatandaşlarına seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayımlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun "Kategori 4-Seyahat Etmeyin" olarak güncellediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya'nın artan tehdidi, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.

Dışişleri Bakanlığının ülkeye yönelik değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor."

Açıklamada, Ukrayna'ya gitmek durumunda olan ABD vatandaşlarına ise Rus askeri harekatının muhtemel olabileceği bölgelerde ve Rusya'nın kontrolü altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi bölgelerde konsolosluk hizmetlerinin de ciddi şekilde etkilendiği uyarısı yapıldı.

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