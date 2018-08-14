0553 313 94 23

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması halinde NATO müttefiki Türkiye'ye yeni yaptırımlar getireceği tehdidinde bulunuldu..

14 Ağustos 2018 Salı 22:13
ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Reuters'a verdiği mülakatta, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirtti.

Aynı yetkili, Bolton'ın Türk Büyükelçi ile görüşmesi sırasında ABD'nin kesinlikle taviz vermeyeceğini ilettiğini aktardı.

"Yönetim bu konuda son derece net duruyor" diyen Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Donald Trump, Rahip Brunson'ın eve getirilmesi konusunda yüzde yüz kararlı. Eğer önümüzdeki günlerde ya da bir hafta içerisinde herhangi bir ilerleme görmezsek, ilave yaptırımlar uygulamaya konabilir" tehdidinde bulundu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:13
  1. Beyaz saray
  2. Türkiye'ye yaptırım tehdidi
  3. ABD
  4. ABD'den Türkiye'ye tehdit
  5. Donald Trump
  6. Rahip Brunson
  7. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den flaş Türkiye açıklaması
    1. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    2. Adıyaman'da teröristlerle sıcak çatışma
    3. Dünya devinin tercihi Türkiye oldu
    4. Galatasaray'a müthiş gelir!
    5. CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini..
    6. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    7. PKK’nın kirli Afrin pazarlığı!
    8. Daily Telegraph'tan dikkat çeken..
    9. Dünyayı karıştıran Evanjelistler..
    10. BM'den kritik İdlib uyarısı
    11. BM'den Türkiye-ABD açıklaması
    12. Erzurumspor'dan açıklama: Beşiktaş'tan..
    13. Domatesli tel şehriye çorbası nasıl..
    14. Beyaz Saray: Trump hayal kırıklığı..
    15. Kistik fibrozis nedir? Bu hastalık..
    16. Neden esneriz? Esnemek bulaşıcı mı?
    17. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
    18. Dolardaki düşüşün ardından çeyrek..
    19. Güneş yanığına doğal çözümler
    20. Gebelikte aşırı bulantı anne sağlığını..
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?