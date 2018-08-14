ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması halinde NATO müttefiki Türkiye'ye yeni yaptırımlar getireceği tehdidinde bulunuldu..14 Ağustos 2018 Salı 22:13
Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, Reuters'a verdiği mülakatta, Beyaz Saray Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın görüşmesinden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirtti.
Aynı yetkili, Bolton'ın Türk Büyükelçi ile görüşmesi sırasında ABD'nin kesinlikle taviz vermeyeceğini ilettiğini aktardı.
"Yönetim bu konuda son derece net duruyor" diyen Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan Donald Trump, Rahip Brunson'ın eve getirilmesi konusunda yüzde yüz kararlı. Eğer önümüzdeki günlerde ya da bir hafta içerisinde herhangi bir ilerleme görmezsek, ilave yaptırımlar uygulamaya konabilir" tehdidinde bulundu.
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