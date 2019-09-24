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ABD'den F-35'lerle ilgili yeni adım! Türkiye'ye teklif sunacaklar

ABD'nin Türkiye'ye 'serbest ticaret anlaşması' paketi kapsamında F-35'ler, Patriot satışı ve ticaret hacminin arttırılması konularında yeni bir teklif sunacak. Konuyla ilgili ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 Salı 07:27
ABD'den F-35'lerle ilgili yeni adım! Türkiye'ye teklif sunacaklar

S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Rusya'dan satın almasının ardından yaşanan F-35 krizi sonrası, gerilen ilişkiler sonrası ABD, Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya hazırlanılıyor.

Türkiye'ye sunulacak

ABD tarafından hazılanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören 'serbest ticaret anlaşması' paketinin Türkiye'ye sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, hazırlanan 'serbest ticaret anlaşması' paketinin çerçevesini Türkiye - ABD ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması oluşturacak. Paket içerisinde Türkiye'ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıkları yer alacak.

Yeni Ankara Büyükelçisi Erdoğan'ı bilgilendirdi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi.

Konulan 100 milyar dolarlık hedef üzerinde yapılan çalışmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu ay başında Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmüştü.

ABD'li senatör Graham: Türkiye'yi geri kazandırmak önemli

ABD'li Senatör Lyndsay Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, "Türkiye'yi F-35 programına geri kazandırmanın önemli olduğu kanaatindeyim. Belki, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması bile olabilir" demişti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 07:27
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  • Kazık Kazık 1 sa önce
    Desene yeni kazzzzık yoldaBu adamlardan bize fayda olmayacağını öğrenemedik ALLAH CC bizlere merhamet etsin af eylesin

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