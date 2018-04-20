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ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması!

ABD Dışişleri'nden Wess Mitchell'in, Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği yönündeki tehditkar sözleri sonrası, Pentagon'dan daha sağduyulu bir açıklama geldi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:06
ABD'den 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması!

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in "Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği" yönündeki tehditkar açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi.

Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara" yanıtını verdi.

White, "Türkiye'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?" sorusunu da "Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz" diye yanıtladı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:06
  1. Ankara
  2. rusya
  3. türkiye
  4. Pentagon
  5. S-400
  6. Dana White
  7. Wess Mitchell
  8. son dakika

YORUM YAZ

  • tuzcutuzcu4 sa önce
    Radar is not an option...The whole system was taken ...All right, my sister...
  • earphoneearphone4 sa önce
    sarışın olmuyormuydu bunlar , nezaman morardılar ? 24 haziranın duyunca olsa gerek :)
  • Alp Alp 4 sa önce
    Bundan sonra yapacağınız tehditler,acziyetinizi gösterecek. Çünkü uygulayamayacaksınız.
  • SÖZKONUSU VATANSA GERİSİ TEFERUATSÖZKONUSU VATANSA GERİSİ TEFERUAT4 sa önce
    BUNCA SENE HAVASAVUNMA SİSTEMİ YOKTUSORUN YOKTU E 400 GELİNCE NEDEN SORUNOLUYO YARIN RAKI SURİYEYİ LİBYAYI RAHATRAHAT VURMAKİÇİNMİ ONUN İÇİN AK PARTİYA O ÜZÜMÜN SAPI ARMUDUN ÇÖPÜ DİYENLER O IRAKTAN SURİYEDEN LİBYADAN OLEN HEP MÜSLÜMAN O ÜZÜMÜN SAPI DİYENLER DAHA İYİ SAVUNMA SİLAHLARI YAPANAMI OY VERİYOLAR
  • tuzcutuzcu4 sa önce
    Lütfen Ruslara bizim sistemler hakkında bilgi kaptırmayın...Radarlarımızı kullandırmayın deseler mesele kalmayacak....Biz leb den anlamıyoruz....Leblebi dermişiniz lütfen....Hep leb diyorsunuz hiç bir şey anlamıyoruz....Problem çıkacak yakında....Anlamıyoruz...Detail please....Okey?
  • Nur Nur 4 sa önce
    Bu amerikaçok oluyor mahallekabadayısı gibi her gün bir yeresaldırıyorkudurmuş köpeklergibiler kahrolasındalar katıl sürüleriTurkiye tam yol ileri bu itleri susturma zamanımız yakın
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