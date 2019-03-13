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ABD'den küstah açıklama: Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek politikamıza ters!

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin darbeyle yönetimden indirilmek istenen Maduro rejimine verdiği destek konusunda açıklama geldi. ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams "Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek ABD’nin politikasına ters" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 07:55
ABD'den küstah açıklama: Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek politikamıza ters!

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams Dışişleri Bakanlığı basın brifinginin başında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Venezuela temsilcisine Türkiye’nin Maduro rejimine verdiği destek ve iki ülke arasındaki altın ticareti soruldu.

"Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek..."

Venezuela temsilcisi Abrams “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek Amerika’nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye’nin bu desteği verme yöntemlerine ABD Maliye Bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Amerikalı üst düzey bir yetkili geçen ay yaptığı açıklamada Türkiye ve Venezuela arasındaki ticareti incelediklerini ve Amerika’nın yaptırımlarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda harekete geçileceği mesajını vermişti.

ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Abrams geçen hafta Venezuela sebebiyle ikincil yaptırımların uygulanmasının bir seçenek olduğunu ancak henüz o aşamaya gelinmediğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:57
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