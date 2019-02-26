ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret! Erdoğan'la görüşecek
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner yarın Ankara'ya geliyor. Kushner'in Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.26 Şubat 2019 Salı 18:32
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla Trump yönetimi tarafından hazırlanan ''Yüzyılın Anlaşması'' planına ekonomik destek kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar’ı kapsayan bir Körfez turuna çıkacağı açıklanmıştı.
Son dakika rota değişikliği
Yapılan son dakika değişikliği ile ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı ve damadı Kushner yarın Ankara'ya gelecek.
Jared Kushner'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da üst düzey yetkililerle Orta Doğu barış planını görüştüğü bildirilmişti.
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