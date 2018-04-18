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ABD yine haddini aştı! Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmalardan endişe duydukları açıklamasında bulundu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 21:40
ABD yine haddini aştı! Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Haftasonu İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye füze saldırısı düzenleyen ABD'den Suriye'de barışı tesis etmek için diplomatik çalışmalar yürüten Türkiye ve Rusya'nın işbirliği hakkında bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 21:40
  1. Ankara
  2. s-400
  3. S-400 füzeleri
  4. S-400 hava savunma sistemi
  5. S-400 füze sistemi
  6. abd s-400
  7. türkiye s-400

YORUM YAZ

  • A.YücelA.Yücel8 sa önce
    Ya Türkiye'nin ulusal çıkarları ne olacak? ABD kendi ulusal çıkarlarını düşünüyor sadece.
  • MuratMurat9 sa önce
    Amerikasadı. Köpek. Arıyor.Geçti.Folun pazarı. Sur. Eşeni. Nideye
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