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ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Ağır sonuçlar doğuracak

Amerika Birleşik Devleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, "Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği için ağır sonuçlar doğuracak" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 22:21
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Ağır sonuçlar doğuracak

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı açıklamada ABD'nin, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini satın almanın Washington ile Ankara arasındaki işbirliği için önemli sonuçları olacağı konusunda Türkiye'yi uyardığını belirtti.

"Ağır sonuçlar doğuracak"

Pahon, "Türkiye'nin hava savunma sistemini güçlendirme arzusunun farkındayız, ancak Türkiye'nin Rus yapımı S-400 sistemlerini satın alması, ABD ile Türkiye'nin savunma alanındaki işbirliği için ağır sonuçlar doğuracak. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'nin daha uygun alternatifleri bulmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz, fakat bununla birlikte Rus S-400 sistemlerini satın alınmasının geniş sonuçları olacağı konusunda da uyarıyoruz. Bu konuda açık bir diyalog sürdürüyoruz ve daha önce, önemli savunma sistemleri alımlarında NATO çerçevesindeki operasyonel uyumun sağlanmasının önemini vurgulamıştık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:21
  1. Ankara
  2. S-400 sistemi
  3. Pentagon
  4. Eric Pahon
  5. ABD
  6. Rusya
  7. S-400 füze savunma sistemler

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 20 dk önce
    Bas git yenki.
  • yusuf tekiryusuf tekir48 dk önce
    ABD nin tehditi s 400 deil israilin guvenlii turkiyeden israile bir saldırı olur korkusu butun pilan buradan çıkıyor
  • FAHRETTIN KOCACAUSFAHRETTIN KOCACAUS54 dk önce
    hadi len oradan ziyonist bozuntulari... bizi o kadar düsünüyordunuzda, modasi gecmis 40 senelik eski patriot sistemlerini bile cok gördünüz bize ve satmadiniz, simdi cabanizin gercek sebebi nedir onu aciklayin....önceden neden satmak istemediniz peki ?
  • AnigzelAnigzel1 sa önce
    Bağımsızlık için savunma şart amerikanın bu denli köpürmesi ileriye dönük saldırı hesaplarının görünürhalidir bundan dolayı suriye planı ertelenerk önce S400 şart S400 savunması olan türkiye daha caydırıcı olacaktır
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Hadi oradan Yahudi köpekleri. Sen kimsin o.ç. sen kimi tehdit ediyorsun. Ey it sürüsü sen bizi ırak .Suriye ve Mısır mi zannettin.gel de görelim boyunun ölçüsünü.
  • YXCYXC1 sa önce
    AMERIKA NEDEN s 400 LERDEN KORKUYOR BENCE AMERIKA TÜRKIYEYE SALDIRMA PLANLARI YAPIYOR S-400 LER AMERKANIN TÜRKIYEYE SALDIMA PLANINI BOZUYOR ONUN ICIN AMERIKA TÜRKIYEYI HER FIRSATA TEHDIT EDIYOR S-400 LER TÜRKIYENIN AMERKA TERÖRÜNDEN KURTULMANIN EN BÜYÜK SANSIDIR GERIYE DÖNMEK TÜRKIYEYI AMERIKAYA TESLIM ETMEK DEMEKTIR.
  • DoktorDoktor1 sa önce
    Dönme eşcinsel ensestçi abd yi BOYKOT

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