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ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Patriot satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verildiği bildirildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 06:24
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Patriot satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada; Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemini, füze savunma sistemini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için kullanacağı belirtildi.

ABD'nin dış politikasına ve ulusal egemenliğine katkıda bulunacak satışın, terörle mücadelenin ön saflarında yer alan NATO müttefiki Türkiye'nin güvenliğini artıracağı vurgulandı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politik-Askeri İşler Bürosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 3.5 milyar dolar değerinde Patriot Sistemi ve ilgili destek ve ekipmanların Yabancı Askeri Satışı'na (FMS) onay verdi" ifadeleri yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:04
  1. abd
  2. türkiye
  3. patriot

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Mühendislerimiz Patriot ' un Beynini Değiştiremezler mi? Değiştirebilirler .
  • yusufyusuf3 sa önce
    Patriyot satış hamlesi, FETO hamlesi ve YPG yerine peşmergenin yerleştirmesi hamlesi. Anlaşılan ABD daha başka da yalan yumurtalarını önümüze koyacaktır. Bunlar bizi Doğu Fırat operasyonundan caydırırsa gerçekten çok ayıp olur.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Çok İyi Versinler. ABD, S-400, Rusya ya da Patriot. Kime Ne Gerekirse, Onu Göndeririz.
  • koraykoray3 sa önce
    Ruslarinkide Ruslarin ucaklarini bulmayacakki..Bunlarin hepsinde kendi ucaklarini izole eden yazilimlar var. Uyanalim lutfen...
  • Gâvur Hayri NewYorkGâvur Hayri NewYork4 sa önce
    Yine is döndü dolasti buyük USA`nin istedigi gibi oldu. Herzaman de öyle olacak ! Bir kere muhtac ve bagimliyiz, onlar ne derse evet deyip oturmaliyiz.
  • nooooonooooo4 sa önce
    şaka herhalde. türkiyenin en büyük düşmanı abd, abd den kendimizi abd ye karşı korumak için savunma silahı alıyoruz
  • halil45halil454 sa önce
    ALSANIZ BILE ISE YARAMAYACAK; CÜNKI FÜZELER ASLA HEDEFI BULMAYACAK SAVAS HALINDE, O ZAMANDA IS ISTEN GECMIS OLACAK
  • erdoğan erdoğan 4 sa önce
    yazık bu kafirler ne isterse yapıyoruz
  • Yunus 16 Yunus 16 4 sa önce
    ALMAYIN BEYİNLERİ ABD DE OLAN SİLAHLARI ALMAYIN
  • koraykoray4 sa önce
    Insallah, tam Orta Dogulu gibi hareket edip Ruslara madik atmayiz.. Reis nasilsa zengin. Kendi cebinden bilem verse ikisinide alabilir bence..
  • mahoagamahoaga5 sa önce
    Türkiye'ye açık-açık hasmane tavırlar sergileyen bir terördevletinden bırakın 3.5 milyar dolar verip kendilerinin uzaktan rahatlıkla kontrol edebilecekleri bir füze sistemini almak, bedava veriyoruz deseler bile almamak gerekir. Bir savaş anındaistedikleri uçak ve füzelerin Türkiyede istedikleri gibi cririt atmasını Patriotlarını uzaktan açıp-kapayarak kontrol edebileceklerdir. Sabetaist ''generaller''imizin isteğiyle Terör devleti israile yüzmilyonlarca dolar bayılıp aldığımız Heronlardan ders almadıysak henüz, biz benzerlerine de müstehakız demektir. Ha bu arada Heronlar ne alemde, hiç ses yok ta!
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 5 sa önce
    S-400 patriot ....kumandalarını illaki bize verirlee
  • ahmetahmet5 sa önce
    hayrola!... modasi gecmis yetersiz ve en tehlikeli dusman ABD/Israile karsi kullanamayacagimiz silahlara para verilmez

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