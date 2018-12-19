ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye Patriot satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada; Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemini, füze savunma sistemini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için kullanacağı belirtildi.



ABD'nin dış politikasına ve ulusal egemenliğine katkıda bulunacak satışın, terörle mücadelenin ön saflarında yer alan NATO müttefiki Türkiye'nin güvenliğini artıracağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Politik-Askeri İşler Bürosu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 3.5 milyar dolar değerinde Patriot Sistemi ve ilgili destek ve ekipmanların Yabancı Askeri Satışı'na (FMS) onay verdi" ifadeleri yer aldı.



