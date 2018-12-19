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ABD'den Türkiye'ye Patriot satışına onay

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı:"Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi"- ABD Dışişleri Bakanlığı:"Önerilen satış, Türk ordusunun, düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır"

19 Aralık 2018 Çarşamba 06:23
ABD'den Türkiye'ye Patriot satışına onay

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, söz konusu satışın onaylamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, söz konusu savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının da dahil olduğu ifade edildi.

Satışın onaylanmasının, Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandıracağı ifade edilen açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır." denildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise şu ifadeleri kullandı:

"Önerilen bu satış, önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ve müttefikleri ve ortakları hava ve füze tehditlerine karşı koruma çabalarına katkıda bulunarak ABD'nin dış politikası ve ulusal güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Türkiye, hava ve füze savunma yeteneğini geliştirmek, toprak bütünlüğünü savunmak ve bölgesel tehditleri önlemek için Patriotları kullanacaktır. Önerilen satış, Türk ordusunun, düşmanca saldırılara karşı korunma ve Türkiye'nin sınırları içinde bulunan NATO Müttefiklerini koruma amaçlı savunma yeteneklerini artıracaktır."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 06:23
  1. ABD Dışişleri Bakanlığı
  2. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı
  3. Patriot hava ve füze savunma sistemleri
  4. Pentagon
  5. türkiye

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