0553 313 94 23

ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Yeni yaptırımlar hazır

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Mnuchin, Türkiye'ye karşı küstah tehditler savurdu. Küstah Mnuchin, casus Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması halinde yeni yaptırımların hazır olduğunu ifade etti.

16 Ağustos 2018 Perşembe 19:59
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Yeni yaptırımlar hazır

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması halinde yeni yaptırımların hazır olduğunu söyledi.

HAZİNE BAKANI CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI

Bloomberg haber ajansında açıklamanın yayınlanmasının ardından dolar, lira karşısında yükselişe geçti. Lira, gün içindeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar/TL paritesi, yeniden 5.91'in üzerine çıktı.

TRUMP, TÜRKİYE'NİN İYİ BİR DOST OLMADIĞINI BELİRTTİ

Bloomgerde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump da bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 19:59
  1. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  2. ABD
  3. Steven Mnuchin

YORUM YAZ

  • brkbrk1 sa önce
    ya daha ne düşünüyonuz allah aşkına kapatın üstleri kapatın konsolosluklarını al resmini ver resmimi deyip ... çekin gitsin
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş41 dk önce
    ısraelin piçi yahudilerin yönetimindeki piç abd yahudileri neredeyse savaş ilan edecekler. fakat fırat kalkanı harekatı planlarını bozdu piçlerin. kendi g..tlerinede güvenemiyor terörisatleri silahlandırıp besleyip üzerimize salıyor şerefsiz piçler
  • CONIDORNCONIDORN57 dk önce
    AMERIKANIN SIYONIST DAMADI EMIR VERIYOR TRUMP IMZALIYOR SIYONIST DAMADIN AILESI NEVYORKUN EN ZENGINLERINDEN VE AYNI ZAMANDA EN BÜYÜK SILAH ÜRETICILERINDEN BUNUN ICIN KATARA ZORLA SILAH SATMAK ISTEYEN SIYONIST DAMAT KATAR SILAH ALMAYINCA BAE VE SUUDU KÖPEKLERI KATARIN ÜZERINE SALDILAR TÜRKIYE KATARA YARDIM EDINCE SIYONIST DAMAT TÜRKIYEYE DÜSMAN OLDU MUHARREM INCAYIDE SIYONIST DAMAT SATIN ALDI MUHAREMIN AMERIKA TELEFONU TRUMPUN DAMADINDAN GELMISTI NEDEN INCE INCE DOLAR 8 LIRA OLACAK DIYORDU ISTE BUNUN ICIN PAPAZ DENILEN AJAN BAHANE.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'dan Türkiye'ye destek!
  1. Pakistan'dan Türkiye'ye destek!
  2. 'Önce dürüst olacağız' diyen CHP'li..
  3. Korkutan anlar! Yolcu uçağı yer..
  4. F-35 Program Ofisi'nden flaş açıklama
  5. ABD'de kritik "Brunson" görüşmesi!
  6. Firari FETÖ imamı yakalandı
  7. İzmir belediyesinden örnek ABD kararı!
  8. ABD'de dikkat çeken 'Brunson' görüşmesi
  9. Yutkunurken ağrı ve takılma hissi..
  10. El sıkışma davasını Müslüman kadın..
  11. Kakaonun faydaları nelerdir?
  12. Galatasaray, Arda Turan'ın menajerine..
  13. Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
  14. KOAH hastalığına dikkat!
  15. Kol üzerine yatarak uyumak ne gibi..
  16. Baldır kasılması nedenleri nelerdir?
  17. Avuç içi kaşınmalarına dikkat!
  18. Yumurtanın faydaları nelerdir?
  19. Hindistan'ın eski Başbakanı Vajpayee..
  20. Izgara köfte nasıl yapılır?
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
FETÖ'cü hain ses verdi! İhanet reçetesi
FETÖ'cü hain ses verdi! İhanet reçetesi