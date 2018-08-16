ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Yeni yaptırımlar hazır
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Mnuchin, Türkiye'ye karşı küstah tehditler savurdu. Küstah Mnuchin, casus Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması halinde yeni yaptırımların hazır olduğunu ifade etti.16 Ağustos 2018 Perşembe 19:59
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'nin yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunan rahip Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması halinde yeni yaptırımların hazır olduğunu söyledi.
HAZİNE BAKANI CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI
Bloomberg haber ajansında açıklamanın yayınlanmasının ardından dolar, lira karşısında yükselişe geçti. Lira, gün içindeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dolar/TL paritesi, yeniden 5.91'in üzerine çıktı.
TRUMP, TÜRKİYE'NİN İYİ BİR DOST OLMADIĞINI BELİRTTİ
Bloomgerde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump da bugünkü kabine toplantısında Türkiye'nin iyi bir dost olmadığının ortaya çıktığını belirtti.
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