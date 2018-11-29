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ABD'den büyük küstahlık! Türkiye'ye aba altından sopa gösterdiler

ABD Savunma Bakanlığı tarafından Kongre'ye sunulan gizli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35'lerin teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da olumsuz yönde etkileyebileceği ifade edildi.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:11
ABD'den büyük küstahlık! Türkiye'ye aba altından sopa gösterdiler

"Washington, Rusya'dan (S-400) satın alırsa Türkiye'nin F-35 programındaki rolü riske girer" başlıklı Bloomberg haberine göre ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Kongre'ye sunduğu 'gizli' ibareli raporda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının yalnızca F-35 teslimatını değil, diğer ABD'li şirketler tarafından üretilen CH-47F Chinook helikopteri, F-16 uçakları ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinin alımını da etkileyebileceği belirtildi.

Raporda, 'Türkiye her ne kadar önemli bir program partneri olsa' ve F-35 jetlerine 2002'den bu yana 1.25 milyar dolardan fazla bir yatırım yapmış olsa da, 'Pentagon yönetiminin Türkiye'nin F-35 programının 8 partner ülkesinden biri olmaya devam edip etmemesi konusunda S-400 alımı nedeniyle yeniden değerlendireceği' belirtildi.

"Türkiye hükümeti S-400 tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıkça ve tekrar tekrar belirtti" denilen raporda, S-400 alımının '2019 Temmuz'u gibi erken bir sürede' gerçekleşeceği ifade edildi.

"Türkiye kızgın"

Raporda ayrıca, Türkiye'nin 'on yıldır süren müzmin hava ve füze savunma sistemi arayışı nedeniyle sinirlenmiş' olduğu savunuldu.

ABD arasındaki ikili ilişkilerdeki gerginliklere rağmen Türkiye'nin Washington'a karşı 'birçok konuda yapıcı bir askeri partner' olduğu belirtilerek, ülkede '2 binden fazla ABD askeri ve onlarca hava ve radar sistemlerinin bulunduğu' kaydedildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada S-400 alımına ilişkin "Anlaşma yapıldı. Bunu iptal edemem. Fakat daha fazlasına ihtiyacımız var. Bunları da müttefiklerimizden satın almayı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:11
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. F-35
  4. Rusya
  5. Pentagon
  6. S-400

YORUM YAZ

  • ABDYEABDYE13 dk önce
    allaha andolsun hiç sorun değil size de rusyaya da bir msjım vardı sizlere ulaşacak mı bilmiyorum eğer ulaşırsa hafife almayın çünkü karşınıza çıkacak karşınıza çıkacağını kesin bir bilgi ile biliyorum sadece yerini şeklini zamanını bilmiyorum s400 e f 35e vsye takılmayın istanbulun fethi esnasında meleklerin cinsiyetini tarşışanlar gibi olursunuz ben işimi yalnız allaha ve onun hazinelerine havale ettim gözlerinizin göreneyeceği ordulara havale ettim inşallah ve inşallah işimi öyle yaptım ki be ölsem bile inşallah elimden kurtulamayacaksınız
  • ABDYEABDYE13 dk önce
    allaha andolsun hiç sorun değil size de rusyaya da bir msjım vardı sizlere ulaşacak mı bilmiyorum eğer ulaşırsa hafife almayın çünkü karşınıza çıkacak karşınıza çıkacağını kesin bir bilgi ile biliyorum sadece yerini şeklini zamanını bilmiyorum s400 e f 35e vsye takılmayın istanbulun fethi esnasında meleklerin cinsiyetini tarşışanlar gibi olursunuz ben işimi yalnız allaha ve onun hazinelerine havale ettim gözlerinizin göreneyeceği ordulara havale ettim inşallah ve inşallah işimi öyle yaptım ki be ölsem bile inşallah elimden kurtulamayacaksınız
  • HasanHasan32 dk önce
    Keşke vermeyin.Kötü komşu mal sahibi yapar.Bu hep böyle tekerrür etti.
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu36 dk önce
    oh oh oh Türkiye bunların daha iyisini yapacaktır. Kötü komşu adamı mal sahibi yapar. Tayyibi tanımak istemiyorlar. Ama tanıyacaklar. Bu bir Türk milletinin gerçek lideridir.Bu millet öyle millettir ki ruhuna uygun emir veren birisini buldu mu gereğini yapar...
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