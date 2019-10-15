ABD'den kritik adım! Mike Pence, daha fazla terörist ölmesin diye Türkiye'ye geliyor

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte sonu gelen terörist kuklalarını kurtarmak için adım atıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye ile 'Suriyeli güçler' diye tanımladığı PKK/YPG'li teröristler arasında müzakereleri başlatma amacıyla" en kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray muhabiri Mark Knoller'ın aktardığına göre Pence, bu müzakerelerin sonucunda "şiddetin son bulmasını" ve "uzun süreli sınır barışı çözümüne ulaşılmasını" hedeflediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Pence, ABD liderinin "ateşkes" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"Erdoğan, Kobani için taahhüt verdi"

Pence'in açıklamalarına göre Erdoğan, Türkiye'nin Kobani'ye hamle yapmayacağının taahhütünü verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de bugün Trump ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın kendisine "Kobani'ye yapılacak herhangi bir saldırın kabul edilemeyeceğini" söylediğini ifade etti.

Trump, Bakan'lara yaptırımı imzaladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD'de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.