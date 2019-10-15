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ABD'den kritik adım! Mike Pence, daha fazla terörist ölmesin diye Türkiye'ye geliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence, Türkiye ile 'Suriyeli güçler' diye tanımladığı teröristler arasında müzakere başlatmak için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

15 Ekim 2019 Salı 09:06
ABD'den kritik adım! Mike Pence, daha fazla terörist ölmesin diye Türkiye'ye geliyor

Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren ABD, Barış Pınarı Harekatı ile birlikte sonu gelen terörist kuklalarını kurtarmak için adım atıyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye ile 'Suriyeli güçler' diye tanımladığı PKK/YPG'li teröristler arasında müzakereleri başlatma amacıyla" en kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray muhabiri Mark Knoller'ın aktardığına göre Pence, bu müzakerelerin sonucunda "şiddetin son bulmasını" ve "uzun süreli sınır barışı çözümüne ulaşılmasını" hedeflediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Pence, ABD liderinin "ateşkes" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"Erdoğan, Kobani için taahhüt verdi"

Pence'in açıklamalarına göre Erdoğan, Türkiye'nin Kobani'ye hamle yapmayacağının taahhütünü verdi.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de bugün Trump ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın kendisine "Kobani'ye yapılacak herhangi bir saldırın kabul edilemeyeceğini" söylediğini ifade etti.

Trump, Bakan'lara yaptırımı imzaladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı.

 

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD'de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 09:06
  1. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Ortadoğu
  4. Beyaz Saray
  5. Mark Knoller
  6. ABD Başkanı Donald Trump
  7. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
  8. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  12. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  13. ABD Hazine Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Atilla geliyorAtilla geliyor15 dk önce
    Başlamışken, İsreali de aradan çıkarsak iyi olacak. Onlar durmazsa biz hiç durmamalıyız. Sanki zor durumda olan biziz de anlaşma yapacağız? Galip iken anlaşma olmaz.
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı18 dk önce
    Gel gel Türk Kahvesi içer, Türk Lokumu yer ülkene sağ salim avuçlarına Türk Limonu sıkılmış bir şekilde yalaya yalaya gidersin..Belki şifa bululursunuz...Türkler ile düşman değil, dost olmanın ne kadar güzel olduğunu idrak edersiniz...Aynel ARAP, Mutlaka alınmalıdır...
  • Milletin iradesi Milletin iradesi 20 dk önce
    siyonis uşağı mike pence sen Türkiye,ye gelme ve kirli ayaklarınla kirletme, pkk,yı yıllarca siz beslediniz daeşh,i siz icat ettiniz, sanal olan daeşh bahanesiyle terörrist,leri meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz sen amerika,yı temsil etmiyorsun, amerikan parelel yapısı, siyonizmin uşağısın; sizin derdiniz kürd veya arab değil ! örgütlediğiniz ppk,lı teröristleri kullanaraktan israile, güya 'arzı mevt, için alan açmaya çalışıyorsunuz, tıpkı filistinde yaptığınız gibi. Türkiye,ye köpeklerinizi korumak içinmi geliyorsun , bu köpeklerde kendilerini koruyacağınızı zân ediyorlar, bilmiyorlarki hainin değeri işi bitip üzeri işeninceye kadardır. ve siyonizmin size sonunda yapacağıda budur, zavallı mahluklar...
  • HalilHalil24 dk önce
    Israil türkiye yi durdurmak istiyor.artık burda siyaset söker.bizde onlarla dalga geçme zamanı geldi .durursak kendi ayamıza sıkarız
  • EyupEyup33 dk önce
    Yani bize teröristleri resmen tanıyıp müzakere masasına oturacaksiniz diyorlar. Oturan en büyük serefsizdir. Hatta hiç randevu bile vermeyin. Bu resmen bizi tehdittir.
  • hjkhjk43 dk önce
    bu pence bir evanjelist köpektir
  • mertmert46 dk önce
    Gelme iğrenç siyonist yahudi kahpenin dölü ne deye geleceksin.

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