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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara'ya geliyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:05
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Suriye'de Esad Rejimi İdlib'e operasyona hazırlanırken Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. Ortadoğu turuna çıkan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin yarın Ankara'da olması bekleniyor.

Jeffrey, İsrail ve Ürdün'ün ardından ziyaret edeceği Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jeffrey'nin İdlib'e olası bir saldırının tansiyonu yükselteceğine ve sivillerin hayatını tehlikeye atacağına dikkat çekeceği bildirildi.

 ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey, 17 Ağustos'ta Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilmişti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:05
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YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı2 sa önce
    Adamlar pek de önemsenecek ve de poh pohlanacak adamlar değil bir kere. Zaten Amerikayı Amerika yapan özelliğin birinci kusuru şımartılmışlığın faktörüdür. O yüzden selam ver bas git yaptıracaksın ki burunları sürtülsün.
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