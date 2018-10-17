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ABD'den Kaşıkçı açıklaması: "Türkiye'ye destek olmaya hazırız!"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Mike Pompeo'nun Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Pompeo görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye destek olmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:13
ABD'den Kaşıkçı açıklaması: "Türkiye'ye destek olmaya hazırız!"

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili endişelerini dile getirdi" denildi, ABD'nin soruşturma kapsamında Türkiye'ye destek olmaya hazır olduğu belirtildi.

Erdoğan ile 40 dakika görüşmüştü

 Ankara'ya gelen Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 40 dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de 35 dakika görüşmüştü.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:13
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  4. Ankara
  5. pompeo
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  • Batmanda.com Batmanda.com 52 dk önce
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