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ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi

ABD'li Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'nin Rusyalideri Vladimir Putin ile ortaklık yolunda ilerlemesi halinde Washington'dan F-35 uçakları alamayacağı tehdidinde bulundu.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:59
ABD'den Türkiye'ye F-35 tehdidi

ABD ve İngiltere, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri alma girişiminden duyduğu rahatsızlığı ve alımın gerçekleşmesi halinde atmakla tehdit ettiği adımları açıklamaya devam ediyor.

Daily Telegraph, ABD ve İngiltere parlamentolarının Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri eş zamanlı olarak alması halinde F-35'lerin teknolojik verilerinin Rusya'nın ele geçirmesinden çekindiğini yazdı.

Gazetenin aktardığına göre Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'ye F-35 satışını ancak Ankara'nın S-400'lerden vazgeçmesi halinde destekleyeceğini belirtti.

"RUSYA'NIN F-35'LERİN ZAYIF NOKTALARINI KEŞFETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin iki sistemi de satın almasının Rusya'ya F-35'lerin işlevsel imkanlarını değerlendirme, F-35'lerin zayıf noktalarını izleme ve keşfetme imkanı sunacağını kaydeden Van Hollen, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Habere göre Van Hollen imzasını taşıyan, Ankara'ya F-35 satışını öngören yasa tasarısına ilişkin tadil tasarısının F-35 satış sürecinin ABD Dışişleri Mike Pompeo Türkiye'nin S-400 almayacağına dair garanti verene dek askıya alınmasını tavsiye ediyor.

Senatör, "Bu tadil tasarısı, Türkiye'nin NATO müttefiklerini dikkate almaması ve Putin ile ortaklık yolunda ilerlemesi halinde F-35 alamayacağının mesajını veriyor" diye ekledi.

"RUSYA F-35 ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEYE ÇALIŞIYOR"

İngiliz vekil Marc Francois de, Rusya'nın Türkiye üzerinden F-35 üretim teknolojileri hakkında bilgi edinmeye çalıştığını öne sürdü.

Francois, "İngiltere, özellikle görünmezlik teknolojisi nedeniyle F-35'lere büyük yatırım yapıyor. Türkiye'nin S-400 alımı da dahil hiçbir eylemin F-35'leri etkin olarak kullanma imkanını tehdit etmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:59
  1. Van
  2. Ankara
  3. ABD
  4. İngiltere
  5. Türkiye
  6. S-400 füze savunma sistemleri
  7. F-35
  8. S-400

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  • nn1 sa önce
    ABD BİR YERİNİ YIRTMAYIN VERMEDİĞİNİZ UÇAKLARINALASINI YAPACAGİZ MERAK ETMEHEMDE ELEKTRİKLE UÇAN UCAKLAR AYLARCA HAVADA KALAN BİR SİSTEM OLACAKTIR
  • AliAli1 sa önce
    3.5 atıyoruz desene
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    ısraelin sömürge piçi abd. tc ye güvenmiyorsan topla pılını pırtını üsleri boşalt orta doğudan defooolllllllll
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