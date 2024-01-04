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Gündem ABD'den Türkiye'ye F-16 ile ilgili açıklama! Türkiye’ye yapılan flaş duyuru merak uyandırdı
Gündem

ABD'den Türkiye'ye F-16 ile ilgili açıklama! Türkiye’ye yapılan flaş duyuru merak uyandırdı

Yeniakit Publisher
2024-01-04 21:38:00 - 2024-01-04 21:39:14
ABD'den Türkiye'ye F-16 ile ilgili açıklama! Türkiye’ye yapılan flaş duyuru merak uyandırdı

ABD yönetimi, Türkiye vatandaşları ilgilendiren önemli açıklamalar peş peşe yaptı! F16 ile ilgili bilgileri yeniden güncellendi. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM Dışişleri Komisyonundan geçmesinden memnuniyet duyduğu sözleri gündem oldu!

ABD yönetimi, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonundan geçmesinden memnuniyet duyduğunu ve Ankara'ya F-16 savaş uçaklarının satış sürecine ilişkin hassas şekilde çalıştığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satış sürecini değerlendirdi.

Miller, TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'le ilgili tasarının geçmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve Genel Kurulda da tasarının geçip imzalanmasını beklediklerini dile getirdi.

Yönetim olarak F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini birbirine bağlı konular olarak görmediklerini belirten ABD'li Sözcü, buna mukabil bu iki meseleyi bağlantılı gören Kongre üyeleri olduğunu kaydetti. Kongrede bu konuda bazı sorunların olduğunu dile getiren Miller, F-16'lar da dahil iki ülkeyle ilgili konular üzerinde hassas şekilde çalıştıklarını vurguladı.

Miller, F-16 satışına ilişkin Kongreye resmi bildirimin ne zaman yapılacağı konusunda ise, "Ne zaman ilerlemeye hazır olacağımız hususunda şu anda bir yorum yapmak istemem." değerlendirmesini yaptı.
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ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililer, daha önceki açıklamalarında, Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklediklerini ve bu durumun NATO'yu daha güçlü kılacağını dile getirmişlerdi.

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 26 Aralık 2023'te TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.

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