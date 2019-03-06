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ABD'den Türkiye'ye küstah 'yaptırım' tehdidi!

Terör örgütlerinin hamiliğini yapan haydut devlet ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 08:28
ABD'den Türkiye'ye küstah 'yaptırım' tehdidi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD endişeleniyormuş!

Palladino, ABD'nin S-400 konusunda pozisyonunun değişmediğini ve Türkiye'nin Rusya'dan bu sistemleri alma girişiminin ABD'yi ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getirdi.

Yaptırım tehdidi

Hava savunma sistemi konusunda Türkiye ile beraber çalışmayı ve Türkiye'nin değerlendirmesi için Patriot ve diğer sistemleri teklif ettiklerini belirten Palladino, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi, Rusya'dan S-400 satın alması durumunda F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesine neden olacağı ve gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacağı konusunda açıkça uyardık. Ayrıca, Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik."

ABD Kongresinin geçen yıl çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA),Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Dün Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin oturumuna katılan ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 08:28
  1. abd
  2. rusya
  3. Türkiye
  4. s-400
  5. yaptırım

YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı40 dk önce
    reis yine resti çeker; " abd beni ve bakan arkadaşlarımı üzdü"
  • ihsanihsan52 dk önce
    ulen sapık sen patriotları verdinmiki biz almadık vermeyince ne yapalım s-400 leri aldık sebeb sensin
  • YAKAR TOPYAKAR TOP54 dk önce
    ya istiklal, ya ölüm
  • DımDım1 sa önce
    Elinden geleni ardına koyma travestilerin efendisi
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    AMERİKAYA NE OLUYOR.BİZİM DOST VE MÜTTEFİKİMİZ DEĞİLMİ.BİZİM SAVUNMAMIZIN GÜÇLENMESİNDEN NİYE RAHATSIZ OLUYOR.
  • bahauddinbahauddin1 sa önce
    Yaptırım uygulamazsanız şerefsizsiniz it soyları. Ne alacağımızı sizemi soracağız.
  • kmlkml1 sa önce
    o iş bitti trump emmi sür eşşeğini bilmem nereye..
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    ABD TERÖRISTLERINE PENTAGONDAN OTURDUKLARI YERDEN EMIR VERIP TEHTITLER SAVURAN ALÇAKLAR PATRIOTLARINIZI ALIN KIÇINIZA SOKUN ULAN DINSIZ IMANSIZLAR YOK DÜNYANIN BAS KATILLERI SIZLER KENDINIZI NE SSNIYORSUNUZ YAPTIRIMLARI HAYATA GEÇIRECEKLERMIS YAPTIRIM YAPMAZSANINIZ NAMERTSINIZ KÖPEKLER SIZ YAPTIRIM YAPACAKSINIZDA BIZLERDE TÜRKIYE OLARAK YAPTIRIMIN KARSILIGINDA BIZLER ELIMIZ KOLUMUZ AGZIMIZ BAGLI KALACAK ÖYLEMI DINSIZLER SIZLER IYICE TÜRKIYEYI SALAK SANDINIZ HER HALDE SIZLERDE KARSILIGINDA ELBETTE EN UYGUN VE EN CIDDI SEKILDE ALACAKSINIZ SIYONIST TOHUMLAR ALLAH BELANIZI VERSIN INSALLAH ALLAH EN KISA ZAMANDA YER YÜZÜNDEN ABD YI YAHUDI LERI YERLE BIR ETSIN INSALLAH INSALLAH INSALLAH INSALLAH
  • Ne Alaka diyeceksin ama olsun..Ne Alaka diyeceksin ama olsun..1 sa önce
    FETTUŞILERİN SON ÇIRPINIŞLARI.Yav, ne kadar yahudi büyüsüyle büyülenmiş bu herifler. 1 dolarlık beyinleriyle, sadece vatana, millete, kendi anasına düşmanlık yaptığını görmeyecek kadar geri zekalılar.PKK ve Şia dünyasıyla kol kola, sadece batıya ve Amerikaya hizmet ettiklerini görmeyecek kadar kör...Büyü değilse ne bu kadar aptallık?Kendi hocalarının bedduası, sadece kendilerini vurdu, kendi evlerine ateş düştü... bunu bile hiç birisi fark edemiyor, bu normalmi?Bu fettö kardeşlere acil yardım edilmesi lâzım!!!
  • TeomanTeoman2 sa önce
    Boşuna tehdit ediyorsunuz. İnşallah 4-5 yıl sonra önümüzü tutamazsınız. Önceden bir sözünüz doları fırlatırdı. Şimdi ise her açıklamanız doları düşürüyor...
  • ................2 sa önce
    Endişelenirsiniz tabi...S400 ler savunma sistemi füzeleri..Yani saldırmak gibi bir planınız var demek ki gelecekte bundan dolayı endişe duyuyorsunuz...

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