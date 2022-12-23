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Medya ABD’den Türkiye’ye alçakça tuzak! Böyle kahpelik görülmedi
Medya

ABD’den Türkiye’ye alçakça tuzak! Böyle kahpelik görülmedi

Celal Talabani öldükten sonra liderlik için oğul Bafıl Talabani ile yeğen Lahur Talabani'nin karşı karşıya geldiğini hatırlatan Özay Şendir, "Türk istihbarat birimleri Lahur Talabani’nin terör örgütüyle dirsek temasını zaten saptamış ve bu noktada PKK ile daha mesafeli duran Bafıl Talabani’nin partinin başına geçmesini daha kabul edilebilir bulmuştu. Geçen yaz neredeyse çatışma noktasına varacak mücadeleyi kazanan Bafıl Talabani, şimdi ABD’nin devreye girmesiyle birden terör örgütünün Suriye kolunu destekleyen adama dönüştü" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 15:32:00 -
ABD’den Türkiye’ye alçakça tuzak! Böyle kahpelik görülmedi

Celal Talabani öldükten sonra liderlik için oğul Bafıl Talabani ile yeğen Lahur Talabani'nin karşı karşıya geldiğini hatırlatan Özay Şendir, "Türk istihbarat birimleri Lahur Talabani’nin terör örgütüyle dirsek temasını zaten saptamış ve bu noktada PKK ile daha mesafeli duran Bafıl Talabani’nin partinin başına geçmesini daha kabul edilebilir bulmuştu. Geçen yaz neredeyse çatışma noktasına varacak mücadeleyi kazanan Bafıl Talabani, şimdi ABD’nin devreye girmesiyle birden terör örgütünün Suriye kolunu destekleyen adama dönüştü" ifadelerini kullandı. 

Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında "Suriye’nin kuzeyinde ama tam olarak nerede ve ne zaman çekildiği açıklanmayan bir fotoğraf karesi, Bafıl Talabani’nin, ABD’li Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General McFarlane ile birlikte küçük terör ağası Mazlum Abdi’yi ziyaret ettiğini ortaya çıkardı" deyip şunları kaydetti:

"Celal Talabani ve kurduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi çok uzun yıllar boyunca, biraz da Moskova etkisiyle terör örgütünün hamiliğini yaptı. Terör örgütü lideri Öcalan’ın tek takım elbiseli fotoğrafı çekilirken yanında yine Celal Talabani vardı. Bu ilişki zaman içerisinde bir miktar yıpranmıştı, özellikle de Celal Talabani Irak Cumhurbaşkanı olduktan sonra terör örgütünün Irak’taki eylemlerine son vermesini istediğinde ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı.

Celal Talabani öldükten sonra liderlik için oğul Bafıl Talabani ile yeğen Lahur Talabani karşı karşıya gelmişti.

Türk istihbarat birimleri Lahur Talabani’nin terör örgütüyle dirsek temasını zaten saptamış ve bu noktada PKK ile daha mesafeli duran Bafıl Talabani’nin partinin başına geçmesini daha kabul edilebilir bulmuştu.

Geçen yaz neredeyse çatışma noktasına varacak mücadeleyi kazanan Bafıl Talabani, şimdi ABD’nin devreye girmesiyle birden terör örgütünün Suriye kolunu destekleyen adama dönüştü.

Suriye’nin kuzeyinde ama tam olarak nerede ve ne zaman çekildiği açıklanmayan bir fotoğraf karesi, Bafıl Talabani’nin, ABD’li Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General McFarlane ile birlikte küçük terör ağası Mazlum Abdi’yi ziyaret ettiğini ortaya çıkardı.

Gizli kapaklı bir ziyaret değil bu, Bafıl Talabani’nin Basın Ofisi, bindikleri ABD nakliye uçağının içi dâhil buluşmaya dair görüntüleri yayınladı zaten.

Terör örgütüne kuzenine göre daha mesafeli duran Bafıl Talabani’nin bu 14 ayda geçirdiği değişim elbette ABD eliyle kurgulanmış bir değişim. Aksi olsa zaten bu kadar rahat bir paylaşım yapılamazdı.

Tıpkı Afganistan’da olduğu gibi son ABD uçağı bölgeden kalktığında Bafıl Talabani nerede olacak?

Bu gidişle uçaktaki koltuklardan birinde oturan kişi olarak göreceğiz onu."

 

 

 

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