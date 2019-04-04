ABD Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Yıkıcı sonuçları olur ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının yıkıcı sonuçları olacağını belirterek Türkiye'yi açık açık bir tehdit etti.

Türkiye'nin Rusya ile iş birliği yapmasını kaldıramayan ABD, baskı yapmaya kalkıyor. "Türkiye'yi uyardık" ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yaptığı açıklamada, "Bakan Pompeo, bölgedeki tek taraflı Türk askeri harekatının potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olacağına dair uyarıda bulunurken, kuzeydoğu Suriye ile ilgili devam eden müzakerelere destek verdiğini belirtti" ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra Pompeo'nun "S400'lerin alınmasından endişeli" olduklarını söylediği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.