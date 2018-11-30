ABD göz göre göre Türkiye sınırından YPG'ye yardım gönderdi!
Terör örgütü PKK/YPG'nin hamisi ABD, Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden teröristlerin yuvalandığı Münbiç'e 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri gönderdi.30 Kasım 2018 Cuma 11:08
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG işgalindeki Kamışlı kentinden geçen ve ABD'ye ait olduğu değerlendirilen 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri Münbiç'e gönderildi.
YPG'ye teslim edildi
Irak üzerinden geldiği öğrenilen konvoyun, burada terör örgütü YPG'ye teslim edildiği öğrenildi.
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