ABD'li yetkili açıkladı! Türkiye'ye Patriot teklifimizi geri çektik Amerikan yayın kuruluşu CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, ülkesinin Türkiye'ye yaptığı Patriot hava savunma sistemi teklifini resmen geri çektiğini söyledi.

CNN’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” ifadesini kullandı. Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son PATRIOT teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. PATRIOT teklifimizin süresi doldu" dedi. Türkiye'yi F-35 programından da çıkarmışlardı Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington Yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor. ABD daha önce de Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.