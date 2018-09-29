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ABD’den Türkiye değerlendirmesi… Yaptırımların sebebi belli oldu

Amerika'da üst düzey bir Beyaz Ev yetkilisi, Çin ve Türkiye gibi yaptırım kararı alınan ülkelerin ortak özelliğini Rusya’dan S-400 füzesi almak istemeleri olarak belirtildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:26
ABD’den Türkiye değerlendirmesi… Yaptırımların sebebi belli oldu

ABD'nin son aylarda Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik saldırıyla ilgili Beyaz Ev'dan ilk kez itiraf gibi bir açıklama geldi. Beyaz Ev'daki ismi açıklanmayan üst düzey yönetici, AB'nin yayın organı Euronews'e verdiği demeçte Türkiye ve Çin'e uygulanan yaptırımların asıl nedeninin Rusya'dan alınacak olan S-400'ler ve NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya ve Çin'e yakınlaşması olduğunu söyledi. Üst düzey yetkili asıl hedeflerinin Rusya olduğunu bunun için de Çin ve Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uyguladıklarını itiraf etti.

Türkiye'ye tehdit

Beyaz Ev yetkilisi daha da ileri giderek Türkiye'yi S-400 üzerinden tehdit etme cüretini gösterdi. ABD'li yönetici, NATO üyesi olmasına karşın Türkiye'nin de Rus savunma ve istihbaratıyla entegre olma girişimi için Türkiye'yi kastederek, “Umut ederim ki Çin'e karşı attığımız adım Rus savunma ve istihbarat sektörleriyle ilişkiye girmeye çalışan diğer ülkeleri de kararları hakkında ikinci kez düşünüp ne kadar ciddi bir sinyal verdiğimizi gösterir” diyerek açıkça tehdit etti. İtiraf niteliğindeki yazıda Türkiye'deki ekonomik saldırının arkasında ABD'nin olduğu yönündeki bilgiler geçelik kazanmış oldu.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:26
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