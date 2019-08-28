Külliye'deki kabul sonrası ABD'den Türkiye açıklaması
ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki kabulünün ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
ABD Büyükleçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçi Satterfield, güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Satterfield: "Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır" ifadelerini kullanıldı.
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