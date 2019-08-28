Külliye'deki kabul sonrası ABD'den Türkiye açıklaması ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'deki kabulünün ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. ABD Büyükleçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçi Satterfield, güven mektubunu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Satterfield: "Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye’de temsil etmekten onur duyuyorum. Hükümetim, NATO müttefikimiz ve ortağımız Türkiye ile aramızdaki önemli ilişkiyi güçlendirmekte kararlıdır" ifadelerini kullanıldı.

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