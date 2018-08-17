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ABD'den Türkiye açıklaması: 3 gün içinde başlayacak

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mattis, ABD'li askeri personelin Türk askerlerine üç gün içinde eğitim vermeye başlayacaklarını ifade etti.

17 Ağustos 2018 Cuma 17:23
ABD'den Türkiye açıklaması: 3 gün içinde başlayacak

ABD'li Bakan James Mattis,  gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimlerin ne zaman başlayacağı sorusuna, "72 saat içinde diyebiliriz. Çok yakında, belki daha da yakında olabilir" yanıtın verdi.

Mattis, ABD ordusuna ait takım ve teçhizatın, eğitimleri verecek yetkililerle birlikte şu anda Türkiye'de olduğunu da belirtti.

İki ülkenin üzerinde anlaştığı Münbiç yol haritası uyarınca halen ABD ve Türk askerleri Münbiç yakınlarında koordineli ancak birbirinden bağımsız devriyeler yürütüyor. Bundan sonraki aşamadaysa ise iki tarafın ortak devriye misyonları icra etmesi öngörülüyor. Ancak ortak devriyelerin başlamasından önce bir eğitim sürecinin olacağı daha önce açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 17:23
  1. abd
  2. Türkiye
  3. münbiç
  4. mattis
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • cihadcihad25 dk önce
    devletim bizim münbiç ve idlibi çoktan halletmiş olmamız gerekirken bakın bunlar devriye mevriye arada ekonomi savaşı başlattılar biz durdukça bunlar başka bir şey bulucak hem neyin eğitimiymiş kardeşim teröristlerini öldürmeme eğitimimi orada ne kadar ayakta leş varsa hepsini yokedelim gitsin kobani devamı ta iran sınırına kadar
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