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ABD Dışişleri'nden flaş açıklama:Türk heyeti ile bugün görüşeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin bugün bakan yardımcısı John Sullivan ile görüşme yapacağını duyurdu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:23
ABD Dışişleri'nden flaş açıklama:Türk heyeti ile bugün görüşeceğiz

ABD ve Türkiye arasındaki temas trafiğinde yeni bir gelişme yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'a giden dokuz kişilik Türk heyetinin bakan yardımcısı John Sullivan ile bugün görüeşceğini duyurdu.

Adalet, Enerji ve Dışişleri bakanlıklarından üçer kişinin bulunduğu Türk heyetine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:23
  1. ABD
  2. Türk heyeti
  3. görüşme

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