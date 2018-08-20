0553 313 94 23

ABD'den teröristlere koruma kalkanı!

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Sincar'da öldürülen PKK'nın üst düzey sorumlusu terörist İsmail Özden'in cenazesinde ABD'li askerler korumalık yaptı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:00
ABD'den teröristlere koruma kalkanı!

Türkiye’nin terör örgütleriyle kararlı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yurtiçinde PKK’yı darmadağın eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırötesinde de örgüte ağır darbeler indiriyor. TSK, ABD’nin milyonlarca dolar ve binlerce TIR’lık askeri yardımlarına rağmen Suriye’nin Afrin bölgesinden teröristleri kazıyıp attı. Afrin’in ardından Mehmetçik, teröristlerin yuvalandığı Irak’ın Sincar bölgesine yönelik operasyon için harekete geçti. 

YARDIMA KOŞTULAR

 Türkiye’nin operasyon yapacağının sinyalini vermesinin ardından bölgeden teröristlerin çekildiği açıklanmış ancak bunun gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştı. PKK, bölgesinde de aynı hezimeti yaşamamak için ABD’den yardım istedi. Örgütün çağrısının ardından ABD ordusuna bağlı bir grup asker, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Sincar’a üs kurdu. Mehmetçik bir yandan harekat hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da nokta operasyonlarını sürdürdü. PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine MİT ve TSK’nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Sınırötesinde anlık hava harekatıyla etkisiz hale getirilen Özden, Terörden Arananlar Listesi'nde “kırmızı” kategoride bulunuyordu. 

HEPSİ TAM TEÇHİZATLI

Güneş'in haberine göre, PKK ve işbirlikçileri, Özden’i Sincar’da cenaze töreni düzenleyerek gömdü. Kandil’e yuvalanan PKK’nın yönetim kadrosundan isimlerin de katıldığı törende ağır silahlı ve teçhizatlı ABD askerleriyle zırhlı araçlar dikkat çekti. Türkiye’nin karşı çıkmasına ve uyarılarına rağmen terör örgütü DEAŞ’la mücadele bahanesiyle bölgeye konuşlanan ABD askeri, teröristin cenazesinde güvenlik önlemleri alıp herkesi didik didik aradı. Mezarlık bölgesinde tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alan askerler, cenaze konvoyuna eskort ederek törenin başından sonuna kadar denetimi sağladı. Washington yönetiminin son skandalının ardından herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. 

ÖRGÜTTE KORKU HAD SAFHADA 

Türkiye’nin Sincar’a havadan nokta atışı düzenlediği operasyon, örgütte büyük şok yaşattı. TSK’nın olası kara operasyonuna karşı bölgede üs kuran ABD askerlerine güvenen Kandil’deki elebaşları, terörist Özden’in öldürülmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Eli kanlı katilin gömülmesi için havanın kararmasının beklenmesi örgütte yaşanan korkunun had safhaya ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. Cenaze töreni boyunca teröristlerin yaşadığı tedirginlik objektiflere yansıdı. Öte yandan Türkiye’nin olası bir operasyon için sınır ve askeri birliklere sevkıyatları ise aralıksız devam ediyor. 

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:00
  1. abd
  2. koruma
  3. terörist
  4. trump
  5. ismail özden

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı
    1. Baran’dan, bayramda yerli çikolata..
    2. Palandöken: Türkiye güçlü bir ülke,..
    3. Araç kiralayanlar dikkat! Mağduriyet..
    4. Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yak
    5. ABD'den 4 ülkeye sert suçlama!..
    6. Şok oldular! "Fare gibi deliğe sıkıştık"
    7. Dolar bayram öncesi ne kadar?
    8. İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih..
    9. İstanbulluları şaşırtan görüntü!
    10. Yeni havalimanı ile bilet fiyatı düşecek
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Iğdır kurban bayramı namazı saati kaçta?
    13. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    14. Fındık 15 TL’nin altına inmesin
    15. ABD'li turistin Türkiye'de çektiği..
    16. Dolar haftaya nasıl başladı? İşte..
    17. İki ülkeden dev hamle! Savaş uçağı..
    18. Seleznyov'un hareketi VAR'dan kaçmadı
    19. Arefe günü oruç tutulur mu?
    20. Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'