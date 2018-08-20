ABD'den teröristlere koruma kalkanı!

Türkiye’nin terör örgütleriyle kararlı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Yurtiçinde PKK’yı darmadağın eden Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırötesinde de örgüte ağır darbeler indiriyor. TSK, ABD’nin milyonlarca dolar ve binlerce TIR’lık askeri yardımlarına rağmen Suriye’nin Afrin bölgesinden teröristleri kazıyıp attı. Afrin’in ardından Mehmetçik, teröristlerin yuvalandığı Irak’ın Sincar bölgesine yönelik operasyon için harekete geçti.

YARDIMA KOŞTULAR

Türkiye’nin operasyon yapacağının sinyalini vermesinin ardından bölgeden teröristlerin çekildiği açıklanmış ancak bunun gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıkmıştı. PKK, bölgesinde de aynı hezimeti yaşamamak için ABD’den yardım istedi. Örgütün çağrısının ardından ABD ordusuna bağlı bir grup asker, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Sincar’a üs kurdu. Mehmetçik bir yandan harekat hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da nokta operasyonlarını sürdürdü. PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi “Mam Zeki Şengali” kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine MİT ve TSK’nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. Sınırötesinde anlık hava harekatıyla etkisiz hale getirilen Özden, Terörden Arananlar Listesi'nde “kırmızı” kategoride bulunuyordu.

HEPSİ TAM TEÇHİZATLI

Güneş'in haberine göre, PKK ve işbirlikçileri, Özden’i Sincar’da cenaze töreni düzenleyerek gömdü. Kandil’e yuvalanan PKK’nın yönetim kadrosundan isimlerin de katıldığı törende ağır silahlı ve teçhizatlı ABD askerleriyle zırhlı araçlar dikkat çekti. Türkiye’nin karşı çıkmasına ve uyarılarına rağmen terör örgütü DEAŞ’la mücadele bahanesiyle bölgeye konuşlanan ABD askeri, teröristin cenazesinde güvenlik önlemleri alıp herkesi didik didik aradı. Mezarlık bölgesinde tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alan askerler, cenaze konvoyuna eskort ederek törenin başından sonuna kadar denetimi sağladı. Washington yönetiminin son skandalının ardından herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

ÖRGÜTTE KORKU HAD SAFHADA

Türkiye’nin Sincar’a havadan nokta atışı düzenlediği operasyon, örgütte büyük şok yaşattı. TSK’nın olası kara operasyonuna karşı bölgede üs kuran ABD askerlerine güvenen Kandil’deki elebaşları, terörist Özden’in öldürülmesiyle ne yapacağını şaşırdı. Eli kanlı katilin gömülmesi için havanın kararmasının beklenmesi örgütte yaşanan korkunun had safhaya ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. Cenaze töreni boyunca teröristlerin yaşadığı tedirginlik objektiflere yansıdı. Öte yandan Türkiye’nin olası bir operasyon için sınır ve askeri birliklere sevkıyatları ise aralıksız devam ediyor.