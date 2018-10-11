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ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı desteği

ABD'nin başını çektiği 'Uluslararası Koalisyonu'nun, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye 300 zırhlı askeri araç gönderdiği açıklandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 15:55
ABD’den terör örgütü PKK’ya zırhlı desteği

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi IKYB'nin resmi internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'de, ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yaklaşık 300 zırhlı araç sevkettiği belirtildi.

Teslimatın Irak'ın kuzeyi ile Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından yapıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 15:55
  1. Uluslararası Koalisyonu
  2. ABD
  3. Ypg
  4. zıhlı araçlar

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