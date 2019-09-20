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ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması: "Havadan, karadan, denizden, uzaydan vururuz!"

ABD'li komutan Jeffrey L. Harrigian, Rusya'nın Kaliningrad şehrinin hava savunma sistemini geçmek için bir planları olduğunu açıkladı.

20 Eylül 2019 Cuma 09:54
ABD'den tehlikeli Rusya açıklaması: "Havadan, karadan, denizden, uzaydan vururuz!"

Breaking Defense'in haberine göre ABD'nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, Rusya’nın Avrupa’daki 'olası saldırganlığına anında yanıt vermeye' hazır olduklarını söyledi.

'Bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız'

Harrigian, ''Bu durumda, havadan, karadan, denizden, uzaydan saldırılar ve ayrıca siber alandaki saldırılar ile elektronik harp dahil kapsamlı taarruz gerçekleştirilecek. Bu şema üzerinde çalışıyoruz. Bu planları her zaman düşünüyoruz ve eğer bir gün gerekirse bu planı hayata geçirmeye hazır olacağız'' dedi.

ABD'li general, Pentagon'un geliştirdiği planla ilgili detayları açıklamadı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 09:54
  1. Breaking Defense
  2. Avrupa
  3. Jeffrey L. Harrigian

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  • Abdulcabbar Abdulcabbar 2 dk önce
    Sen önce orta doğudaki yoldaşlarının ...ötünü koru da sonra Rusya’ya caka sat...

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