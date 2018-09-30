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ABD’den tehlikeli provokasyon! 12 mil yaklaştı

ABD Donanması’na bağlı bir destroyer'ın, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde bulunan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştığı açıklandı.

30 Eylül 2018 Pazar 16:52
ABD’den tehlikeli provokasyon! 12 mil yaklaştı

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, Çin’i kızdıracak açıklamayı yaptı.

Açıklamaya göre; ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, Gaven ve Johnson mercan kayalıklarına yönelik gerçekleştirilen hamleyi “gemicilik özgürlüğü operasyonu” olarak nitelendirdi.

İki ülkenin ticaret savaşına girdiği bu dönemde, gerginliğe askeri boyutun eklenmesi tedirginlik yaratıyor.

Güney Çin Denizi gerginliği

ABD ile Çin son dönemde Güney Çin Denizi üzerindeki hak iddiaları nedeniyle gerginlik yaşıyor. Çin, neredeyse tüm Güney Çin Denizi üzerinde egemenlik iddia ederken, denizin bazı bölgelerinde egemenlik iddia eden Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam ise buna itiraz ediyor. Son yıllarda Pekin yönetimi, bu stratejik bölgede askeri üsler de içerecek insan yapımı adaların inşası ile bölgedeki kontrolünü büyük oranda artırdı.

Çin Mayıs ayında ilk kez bölgedeki Woody ve Paracel adalarına, ABD'nin aksi yöndeki uyarlarına karşın bombardıman uçakları göndermişti. ABD’nin iki savaş gemisi, Güney Çin Denizi’nde Pekin’e gözdağı verince, Çin savaş gemileri ve uçakları bölgeye hareketlenerek ABD’yi uyarmıştı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 16:52
  1. ABD
  2. Çin
  3. Güney Çin Denizi
  4. Tehlikeli provokasyon

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