ABD'den Tayvan ve Hong Kong merkezli şirketlere Kuzey Kore yaptırımı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını delmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 2 Tayvan ve 1 Hong Kong merkezli gemicilik firmasıyla Tayvanlı iki kişiye yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 Tayvan ve 1 Hong Kong merkezli gemicilik firması yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca, Tayvan'da yaşayan Huang Wang Ken ve Chen Mei Hsiang hakkında da yaptırım kararı alındı.

Söz konusu şirket ve kişilerin, Kuzey Kore'nin petrol ürünleri ithalatını kısıtlayan BM yaptırımlarını delmek için gemiden gemiye yasa dışı transferlerle bu ülkeye yardım ettiği belirtildi.







