ABD'den Tayland seçimlerine ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Tayland'da yapılan seçimlere katılım konusunda Tayland halkını tebrik ederken, ülkede yeniden seçilmiş hükümet yönetimine dönülmesinden memnuniyet duyacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Tayland'da yapılan seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, "Uzun zamandır beklenen 24 Mart seçimlerine katılan on milyonlarca Tayland vatandaşını, yeniden seçilmiş bir hükümetin ortaya çıkmasına verdikleri güçlü destekten dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak demokratik bir yönetimin Tayland halkının iradesini yansıtacağını kaydeden Bakanlık Sözcü Yardımcısı, "Seçim sonuçlarının hızlı bir şekilde açıklanmasını ve herhangi bir düzensizliğin adil ve şeffaf bir soruşturmayla ele alınmasını isteyen Tayland halkının yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

Palladino ayrıca, ABD'nin yeni seçilen hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ve bunun iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değerli olduğunu ifade etti.

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü ilk parlamento seçimleri yapılmış, ancak kesin sonuçların ilanının mayıs ayına ertelendiği bildirilmişti.

Öte yandan eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, seçimlerde hile yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

