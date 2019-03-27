0553 313 94 23

ABD'den Tayland seçimlerine ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı:- "Uzun zamandır beklenen 24 Mart seçimlerine katılan on milyonlarca Tayland vatandaşını, yeniden seçilmiş bir hükümetin ortaya çıkmasına verdikleri güçlü destekten dolayı tebrik ediyoruz"

27 Mart 2019 Çarşamba 02:06
ABD'den Tayland seçimlerine ilişkin açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Tayland'da yapılan seçimlere katılım konusunda Tayland halkını tebrik ederken, ülkede yeniden seçilmiş hükümet yönetimine dönülmesinden memnuniyet duyacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Tayland'da yapılan seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palladino, açıklamasında, "Uzun zamandır beklenen 24 Mart seçimlerine katılan on milyonlarca Tayland vatandaşını, yeniden seçilmiş bir hükümetin ortaya çıkmasına verdikleri güçlü destekten dolayı tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ancak demokratik bir yönetimin Tayland halkının iradesini yansıtacağını kaydeden Bakanlık Sözcü Yardımcısı, "Seçim sonuçlarının hızlı bir şekilde açıklanmasını ve herhangi bir düzensizliğin adil ve şeffaf bir soruşturmayla ele alınmasını isteyen Tayland halkının yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

Palladino ayrıca, ABD'nin yeni seçilen hükümetle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ve bunun iki ülke arasındaki ilişkiler açısından değerli olduğunu ifade etti.

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart Pazar günü ilk parlamento seçimleri yapılmış, ancak kesin sonuçların ilanının mayıs ayına ertelendiği bildirilmişti.

Öte yandan eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, seçimlerde hile yapıldığı iddiasında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 02:06
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. Tayland

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ile Yemen arasında tarım alanında işbirliği
    1. Türkiye ile Yemen arasında tarım..
    2. AB heyeti Libya'da Hafter ve..
    3. Bakan Pakdemirli Sarıgöl’de CHP’yi..
    4. Seyir halindeki otomobile kurşun..
    5. Kısa filmdeki bomba ayrıntı:..
    6. ABD'den Tayland seçimlerine ilişkin..
    7. Güngören’de yarım saat arayla ikinci..
    8. Trump, Stoltenberg ile görüşecek
    9. İki kişinin hayatını kaybettiği..
    10. Norveç'te çifte vatandaşlığa izin çıktı
    11. Güngören’de mobilya imalathanesinde..
    12. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    13. Yıldırım'dan İstanbullulara müjde..
    14. Almanya'da nevruz kutlaması
    15. Bir tane daha düşüyordu! Boeing 737..
    16. Başkan Yıldırım’dan birlik ve..
    17. CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile..
    18. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    19. Trump Uzay Kuvvetleri Komutanı adayını..
    20. İskeledeki vinç denize devrildi,..
    21. Malatya’da silahla havaya ateş eden..
    22. Filistinli Adham Hüseyin'in süresiz..
    23. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine..
    24. Malatya’da silahlı kavga
    25. Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    26. Türk Keneşi Berlin’de toplandı
    27. Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti..
    28. Umman ABD'nin Golan Tepeleri kararını..
    29. Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı
    30. "780 bin kilometre toprağımızın bir..
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
    Damar tıkanıklığı nedir? Nasıl tedavi edilir?