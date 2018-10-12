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ABD'den tarihi idam kararı

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Eyalet Yüksek Mahkemesi idam cezasını kaldırdı.

12 Ekim 2018 Cuma 13:54
ABD'den tarihi idam kararı

ABD'nin Washington eyaleti, Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasının "keyfi ve ırksal açıdan taraflı bir şekilde uygulandığına" hükmetmesinin ardından idam cezasını kaldırdı.

Washington, ABD'de ölüm cezasını kaldıran 20. eyalet oldu. Eyalette ölüm cezası bekleyen 8 mahkumun cezaları derhal ömür boyu hapse çevrildi. ABD'de geçen yıl 28 kişi infaz edildi. Washington'da ise 2010'dan bu yana hiçbir cezayı infaz edilmemişti.

Karar oy birliği ile karar alındı

Washington Yüksek Mahkemesi yargıçları, 1996'da bir kadına tecavüz edip, öldüren idam mahkumu Allene Eugene Gregory'nin temyiz başvurusu sonucu oy birliğiyle karar aldı. Kararda "ölüm cezasının Washington'na herhangi bir meşru cezalandırma amacına hizmet etmediği" vurgulandı. Ayrıca, "keyfi ve ırksal açıdan taraflı bir şekilde uygulandığı için geçersiz olduğuna" hükmedildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 13:54
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