ABD'den Suudi Arabistan'a bir çağrı daha: Şeffaf olun

'Kuduz Köpek' lakaplı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten yeni bir Cemal Kaşıkçı açıklaması geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla görüştüğünü belirten Mattis, Washington'ın cinayet soruşturmasında şeffaflık istediğini söyledi.

"Eksiksiz bir soruşturmaya ihtiyacımız var"

Kendisiyle birlikte Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a seyahat eden gazetecilere konuşan Mattis, "Şeffaflığa ihtiyacımız var, tam ve eksiksiz bir soruşturmaya" dedi.

Mattis, Bahreyn'in başkenti Manama'da dün de konuyla ilgili konuşmuş ve Suudi gazetecinin öldürülmesinin Orta Doğu'nun istikrarına zarar verdiğini dile getirmişti. ABD Savunma Bakanı, Washington'ın cinayetin sorumlularına yönelik ilave önlemler alabileceğini de belirtmişti.

Suudi Arabistan, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın binada öldürüldüğünü 18 gün sonra kabul etmişti.