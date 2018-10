ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna salı günü girdikten sonra kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin ABD'li gazeteciler, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesinde yazdığı köşenin editörü Karen Attiah, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yıldan uzun süre önce, Washington Post için ilk yazısını yazması amacıyla Cemal Kaşıkçı'ya ulaştığını belirterek, "Onun editörü olmak ilham vericiydi. Ama bugün nerede olduğunu bilmiyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın endişe verici sessizliği." ifadelerini kullandı.

MSNBC'deki "All In With Chris Hayes" programının sunucusu Chris Hayes de Twitter'dan "Suudiler, Washington Post için yazan bir muhalifi kaçırmış gibi görünüyorlar." değerlendirmesini yaparak, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'a "aşk mektupları yazan uzman lejyonlarından bir şey duyamıyorum." ifadeleriyle konuya tepkisini ifade etti.

"Durum Suudi Arabistan için kötü görünüyor"

New York Times gazetesinin Beyrut Büro Şefi Ben Hubbord ise "Kaşıkçı'nın nerede olduğu hakkında hala bir kelime yok. Eğer gözaltına alındıysa bu, Suudi Arabistan için kötü görünüyor." paylaşımında bulunarak, son 30 yıldır Suudi Arabistan'da çalışan neredeyse her gazeteci, diplomat ve memurun, muhalif gazeteciyi tanıdığını vurguladı.

Washington Post'un köşe yazarlarından Jason Rezaien, "Cemal Kaşıkçı kayboldu" etiketiyle paylaştığı mesajda, Kaşıkçı'dan salı günü Suudi Arabistan konsolosluğuna girdikten saatler sonra hala haber alınamadığına dikkati çekti.

Diğer yandan muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın Washington Post'taki köşesi boş bırakıldı.

"Konsolosluktan çıkmadı"

Cemal Kaşıkçı'nın salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin dün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın görüştüğü Büyükelçi Hireyci'ye, Suudi gazetecinin durumuna ilişkin bilgi sorulmuştu.