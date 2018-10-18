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ABD'den Suudi Arabistan'a 72 saat süre!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için Veliaht Prens Selman'a 72 saat süre verdiği iddia edildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:39
ABD'den Suudi Arabistan'a 72 saat süre!

ABD'de yayın yapan Axios internet sitesinin görüşme hakkında bilgisi olan bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, görüşmede Pompeo, Prens Selman'a Kaşıkçı olayında gerçeklerin ortaya çıkarılmaması halinde ülkenin uluslararası itibarının zedeleneceği uyarısında bulunarak, bu konudaki soruşturmanın 72 saat (3 gün) içinde sonuçlandırılmasını istedi.

Yetkili, Pompeo'nun artan uluslararası baskı karşısında "zaman sınırına" özellikle vurgu yaptığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu, olayın üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesinin ardından Suudi Arabistan’a yollamıştı.

Pompeo, Riyad’da yaptığı üst düzey görüşmelerin ardından Ankara’ya geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:39
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  4. Veliaht Prens Selman

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