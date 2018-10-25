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ABD'den Suriye'de bir camiye alçak saldırı!

Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bir camiyi vurdu. Saldırıda 7 kişi öldü.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:28
ABD'den Suriye'de bir camiye alçak saldırı!

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'nin Deyrizor ilinde yine bir camiyi hedef aldı. Saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde koalisyon uçakları Hecin ilçesindeki Zeviye Camisi'ni vurdu.

Camideki 7 sivil yaşamını yitirdi.

Daha önce de vurdular

DEAŞ karşıtı koalisyon uçakları 18 Ekim'de de Deyrizor'un Süse ilçesindeki Ammar Bin Yaser Camisi'ne saldırmıştı. Saldırıda, 2'si çocuk, 30 sivil ölmüştü.

Terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'ın çatıştığı Süse beldesinde koalisyonun 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil hayatını kaybetmişti.

Deyrizor'da koalisyonun son bir haftada vurduğu üç camide toplam 53 sivil yaşamını yitirmiş oldu.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin ayrıca, DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada da 6 sivilin öldüğünü belirtmişti.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, 22 Ekim'deki açıklamasında, Süse'de DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduklarını, binalardan birinin bir cami olduğunu açıklamıştı. Kayıplara ilişkin ise bilgi vermemişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:28
  1. ABD
  2. Suriye
  3. Deyrizor
  4. Camiye saldırı
  5. Alçak saldırı
  6. ölü ve yaralılar var

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