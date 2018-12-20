ABD'den bir Suriye açıklaması daha: Hava saldırıları da sona erecek
ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin resmi yetkililerden yapılan yeni açıklamaya göre, ülkedeki hava saldırıları da sona erecek.20 Aralık 2018 Perşembe 16:46
Reuters'a konuşan ABD'li resmi yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme emrinin, aynı zamanda terör örgütü DAEŞ'e yönelik hava saldılarını da btireceğini ifade etti.
100 binden fazla füze
ABD liderliğindeki DAEŞ karşıtı koalisyon, 2015’ten bu yana Irak ve Suriye’de örgüte karşı 100 binden fazla bomba ve füze kullandı.
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