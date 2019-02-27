0553 313 94 23

ABD'den Suriye açıklaması

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen: - "Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip"- Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: - "Sivil nüfusa zarar vermeden terörle mücadeleye yönelik bir formül geliştirmek için Türkiye ve İran ile ortak hareket etmeye devam ediyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 02:44
ABD'den Suriye açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'de ateşkes sağlanması konusunda varılan mutabakata ilişkin, ''Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüştü.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen, konseyde yaptığı konuşmada, BM'nin, Suriye'nin Ürdün sınırında rejimin kuşatmasındaki Rukban kampına gönderdiği insani yardımın ulaşmasının yaklaşık 30 gün süreceğini belirterek, Rusya ve rejime, mart ayından önce bölgeye tekrar insani yardım ulaştırılmasına olanak sağlanması çağrısı yaptı.

Suriye rejiminin, yaklaşık 20 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket etmesine neden olan bombardımanının endişe verici olduğuna dikkati çeken Cohen, ''ABD, tüm taraflara gerginliğin tehlikeli bir şekilde tırmanmasının ve insani bir felaketin önlenmesi için Türkiye ve Rusya arasında varılan ateşkesin uygulanması çağrısını yineliyor. Ateşkes, üç milyon sivilin ve NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarının korunması için hayati öneme sahip.'' dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Suriye'de çatışmalar azalsa da İdlib ve Fırat'ın doğusunda gerginlikler yaşandığını ve Suriye'nin kuzeybatısında ise durumun kırılgan olduğunu söyledi.

Nebenzia, ''Sivil nüfusa zarar vermeden terörle mücadeleye yönelik bir formül geliştirmek için Türkiye ve İran ile ortak hareket etmeye devam ediyoruz. '' ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 02:44
  1. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Hindistan'ın Pakistan'a saldırısını meşru görüyor
    1. Fransa Hindistan'ın Pakistan'a..
    2. Yeni doğan buzağıyı donmak üzereyken..
    3. ABD'den Suriye açıklaması
    4. Rusya'dan "Venezuela'ya askeri..
    5. Nijerya'da Buhari yeniden devlet..
    6. Ordu’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğum günü..
    8. Bitlis'te eğitime kar engeli
    9. İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş..
    10. Trump'ın seyahat yasağı on binlerce..
    11. 'Fahreddin' kod adlı FETÖ sanığı..
    12. Akılalmaz olay! Taksinin bagajından..
    13. Sırbistan'da "Balkan Gençlik Okulu"nun..
    14. 'ABD Rusya'ya saldırı düzenledi'
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    17. İnanılmaz olay... Küs rolüyle 2,5..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AB..
    19. Savaş uçağı düştü! Pilot paraşütle..
    20. Nijerya'da, Tüm İlericiler Kongresi..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında..
    22. Süleyman Soylu: CHP'lilere yalvardık..
    23. Uyumadan önce yatağınızın altına soğan..
    24. Yoğun Kar Yağışına Rağmen Görevlerini..
    25. Iğdır’da korkutan yangın
    26. Sarıkamış’ta Kar Yağışı
    27. Nijerya'da silahlı saldırı: 29 ölü
    28. ABD'de gözaltında tutulan binlerce..
    29. Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat..
    30. Roma'da Cengiz Ünder şoku! Derbide yok
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız
    Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı
    Akşener, Nevşin Mengü'yü böyle çileden çıkardı