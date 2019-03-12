Pompeo duyurdu: Venezuela'daki tüm diplomatları geri çekiyoruz!
Venezuela'da ABD destekli darbe yanlılarının ayaklanması devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Pompeo alınan yeni kararı duyurdu. ABD, Venezuela'daki tüm diplomatlarını çekme kararı aldı.12 Mart 2019 Salı 08:21
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,Venezuela'daki tüm ABD'li diplomatları çekme kararı aldıklarını açıkladı.
Twitter'dan açıkladı
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela'da kalan ABD'li diplomatları çektiklerini belirterek, bu durumun aynı zamanda Venezuela'daki kötüleşen durumu yansıttığını da ifade etti.
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