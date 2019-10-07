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ABD'den "Fırat'ın doğusuna' operasyon açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon yapılacağını açıklamasının ardından gözler ABD'ye çevrilmişti. Beyaz Saray'dan gelen bilgilere göre Türkiye’nin YPG'ye yapacağı operasyonu ABD tarafından desteklenmeyecek ve operasyona dahil olunmayacak.

07 Ekim 2019 Pazartesi 07:21
ABD'den "Fırat'ın doğusuna' operasyon açıklaması!

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

"ABD birlikleri doğrudan bölgede olmayacak"

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.

"Artık Türkiye sorumlu"

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 07:21
  1. Beyaz Saray
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump
  4. Ypg
  5. fırat'ın doğusu

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