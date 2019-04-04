ABD'den son dakika F-35 açıklaması! ABD'de Pentagon'dan yapılan açıklamada, 'Türk pilotlarına F-35'ler için eğitim verilmeye devam edilecek' denildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Türk pilotlarına F-35'ler için eğitim verilmeye devam edilecek" denildi. Ayrıntılar gelecek...

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