ABD'den Somali'ye hava operasyonu!

ABD, Afrika Komutanlığının Somali’de düzenlediği hava operasyonunda 2 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (Africom) tarafından bugün yapılan açıklamada Salı günü Somali’nin başkenti Mogadişu’nun Mubaraak kasabasında hava operasyonu düzenlediği belirtildi. Operasyonda sivillere zarar gelmediği aktarılan açıklamada, operasyon kapsamında Eş-Şebab'tan olduğu iddia edilen 2 militanın öldürüldüğü 1 militanın yaralandığı ifade edildi.

ABD Eş-Şebab'a karşı Somali ordusuna destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Africom'a mart ayında Somali'de tek taraflı saldırı yapma yetkisi vermesinin ardından operasyonlar artmıştı.