ABD'den Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a hava saldırısı Saldırıda 8 militan etkisiz hale getirildi

ADDİS ABABA (AA) - ABD'nin, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 militan etkisiz hale getirildi. ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde örgüt üyelerinin hedef aldığı Somali güçlerine destek olmak için hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi. Saldırıda bölgedeki hiçbir sivilin ve ABD personelinin zarar görmediği aktarılırken, 8 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.

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