ABD'den Somali'de hava saldırısı AFRICOM, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü saldırıda, sivillerin de zarar gördüğüne ilişkin iddiaları araştıracak

ADDİS ABABA (AA) - ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel'in Awdheegle kasabasında, dün terör unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi. Saldırıda, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin çıkan haberlerin farkında olunduğu ve olaya ilişkin tüm bilgilerin değerlendirileceği belirtildi.

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