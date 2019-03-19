ABD'den Somali'de hava saldırısı
AFRICOM, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü saldırıda, sivillerin de zarar gördüğüne ilişkin iddiaları araştıracak19 Mart 2019 Salı 19:16
ADDİS ABABA (AA) - ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel'in Awdheegle kasabasında, dün terör unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Saldırıda, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin çıkan haberlerin farkında olunduğu ve olaya ilişkin tüm bilgilerin değerlendirileceği belirtildi.
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